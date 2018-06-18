Киев, 18 июня, 2018, 22:58 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2018 года импорт сала на Украину превысил экспорт в 22 раза, сказано в отчете Государственной фискальной службы, опубликованном 14 июня на официальном сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сало

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года импорт сала вырос на 57,3% и составил 22,5 тыс. тонн, при этом Украина экспортировала всего одну тонну продукта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые четыре месяца 2018 года импорт товаров из России на Украину вырос на треть, а экспорт упал на 6,4%.

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