Киев, 18 июня, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Украине не стоит двигаться в фарватере Евросоюза, не имея перспектив членства, заявил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара 18 июня в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

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Кожара считает, что политика Украины в определенной мере должна быть антиевросоюзной, в том смысле, что страна должна предоставлять те услуги, от которых отказались или которых нет в ЕС, чтобы евросоюзный капитал перетекал на Украину.

По данным политика, после Майдана Украина потеряла половину внешней торговли и продолжает терять ежегодно от $40 до $60 млрд:

«Большинство денег утрачено потому, что у нас есть Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы играем по европейским правилам, не будучи членами самого мощного экономического объединения в мире. Украина не просто выполняла, а перевыполняла требования Запада. Нас никто этого не заставлял делать», — считает экс-министр.

Напомним, что, по оценке аналитика Eurasia Center Atlantic Council Андерса Ослунда, общие потери Украины после Майдана составили около $100 млрд

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