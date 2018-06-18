Берн, 18 июня, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 18 июня, опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Документ впервые был представлен полностью в электронном виде на сайте организации.

bohed

В перечень из более чем 55 тысяч болезней, травм и расстройств впервые была включена так называемая игровая зависимость.

В ВОЗ пояснили, что МКБ-11 — это основа для определения тенденций и статистики заболеваний в глобальном масштабе. Кроме того, это общепризнанный мировой стандарт для докладов о болезнях. Данная классификация содержит более 55 тыс. уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти. МКБ-11 дает возможность медикам использовать «общий язык» и делиться информацией по всему миру.

МКБ-11 разрабатывалась более 10 лет, и эксперты ВОЗ считают, что им удалось существенно улучшить классификацию по сравнению с предыдущим изданием. Во время работы над МКБ-11 эксперты ВОЗ получили более 10 тыс. предложений.

В МКБ-11 появились отдельные главы о традиционной медицине, так как она очень популярна среди миллионов людей и медицинскому сообществу невозможно это игнорировать.

Среди других новшеств МКБ-11 — включение видео‑ и цифровой игромании в список расстройств, связанных с зависимостью.

В документе поясняется, что «игровое расстройство» — это модель поведения человека при игре в цифровые или видеоигры, отличающаяся нарушением контроля за игрой, отведением игре все большего приоритета до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями.

Диагностировать подобное расстройство у человека можно в том случае, если модель его поведения влечет за собой нарушение нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается в течение не менее 12 месяцев.

Эксперты ВОЗ отмечают, что во многих странах уже разработаны собственные программы лечения людей с игровой зависимостью. Также отмечается, что данная зависимость затрагивает относительно небольшую часть людей, играющих в цифровые и видеоигры. Однако всем, кто играет в этим игры, эксперты ВОЗ рекомендуют крайне бдительно относиться к тому, сколько времени они проводят за играми.

Напомним, что ВОЗ, созданная в 1948 году, периодически корректирует Международную классификацию болезней. Сейчас действует 10-я редакция МКБ, одобренная Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1990 году.

МКБ-11 будет представлена ассамблее ВОЗ в мае 2019 года. Ожидается, что МКБ-11 вступит в силу с 1 января 2022 года.