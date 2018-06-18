Климкин: Прогресса по миротворцам в Донбассе нет. Но зато поговорили...
Киев, 18 июня, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Прогресса в вопросе введения миротворцев ООН в Донбасс почему то нет, удивился 18 июня глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского «5 канала».
В таких выражениях Климкин описал достижения украинской дипломатии на переговорах в формате «нормандской четверки», прошедших 11 июня в Берлине.
«О прогрессе говорить не могу. Прогресса нет. Но с другой стороны, мы хотя бы начали серьезно обсуждать тему миротворцев», — сказал Климкин в эфире «5 канала».
Напомним, на переговорах глав МИД России, ФРГ, Франции и Украины обсуждался вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, в вопросе миротворцев в Донбассе Киев пытается добиться введения на всю территорию ДНР и ЛНР неких международных войск, которые разоружат народные республики и передадут власть украинским карателям.
Позиция России заключается в том, что миротворческий контингент должен решить задачи разведения воюющих сторон и прекращения огня. Кроме того, для миротворческой миссии необходимо согласие на нее ДНР и ЛНР, против чего категорически возражает официальный Киев.