Киев, 18 июня, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Создание мемориала Небесной сотне позволит поддерживать необходимый градус памяти в обществе, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук 18 июня во время совещания по поводу подготовки празднования пятой годовщины так называемой «революции достоинства», сообщает официальный сайт министерства культуры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Министр также подчеркнул, что миф о государственном перевороте 2014 года следует транслировать подрастающему поколению с помощью книг, кинофильмов и образовательных программ.

Режиссер Владимир Тихий отметил, что не стоит забывать об интернете, который влияет на умы молодежи гораздо сильнее телевизора.

Напомним, недавно депутат Верховной рады Анна Гопко жаловалась, что музей «революции достоинства» до сих пор не имеет помещения и это никого не волнует.

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