Вашингтон, 18 июня, 2018, 21:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагона приступить к формированию военно-космических сил США. Об этом Трамп заявил сегодня, 18 июня, на пресс-конференции.

Mil.ru Российские войска воздушно-космической обороны

По словам Трампа он поручил американскому министерству обороны немедленно процесс, необходимый для формирования военно-космических сил как шестой ветви вооружённых сил США.

«Нам необходимо обладать превосходством в космосе», — сказал Трамп.

Напомним, что в марте этого года Трамп не исключил, что в США могут появиться космические войска.