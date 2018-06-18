Москва, 19 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступит с отчетом работы регулятора за 2017 года на пленарном заседании Госдумы 19 июня, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Инфляция

Как отмечает ЦБ, в 2017 году российская экономика стала расти за счет достижения макроэкономической стабильности. Так, по данным ЦБ, инфляция достигла целевого показателя в 4% уже в середине года. К концу 2017 года показатель снизился до 2,5%. Этому, в частности, способствовал урожай по итогам года, а также цена на нефть, которая оказалась выше прогнозируемых данных.

«Стабильно низкая инфляция — это опора здорового экономического роста, позитивных структурных изменений в экономике, защита сбережений граждан от обесценения, ключевое условие для планирования бизнеса и формирования внутреннего ресурса долгосрочных инвестиций», — отмечается в отчете Центробанка.

Ключевая ставка

Центробанк намерен перейти от умеренно жесткой денежной политики к нейтральной уже в 2018 году. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе рассмотрения отчета на заседании профильных комитетов Госдумы.

Так, по словам Набиуллиной, благодаря такой политике регулятор сможет в скором снизить ключевую ставку до 3%.

«Мы провозгласили, что в этом году хотим перейти к нейтральной политике, то есть к той политике, которая и не подавляет инфляцию, и не способствуют ее росту выше цели. Тогда наша реальная ставка, по нашей оценке, должна быть 2−3%», — подчеркнула Набиуллина.

Банки и санация

По данным Центробанка, показатели банковской системы за 2017 год свидетельствуют о ее восстановлении после кризиса 2014−2015 годов. Так, политика очищения банковского секторов принесла свои результаты.

«Количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом. Можно говорить о том, что большая часть работы по очищению банковского сектора выполнена и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью», — отмечается в отчете ЦБ.

Кроме того, по данным регулятора, введение процедуры санации, которая активно использовалась ЦБ в 2017 году, стала одним из ключевых событий 2017 года, отмечают в ЦБ. Новых механизм позволяет тратить на финансовое оздоровление банков меньший объем средств, указали в ЦБ.