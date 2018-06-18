Лос-Анджелес, США, 18 июня, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Фильм «Готти: В тени моего отца» Кевина Конолли, главную роль в котором исполнил Джон Траволта, установил антирекорд — по состоянию на 18 июня лента получила самую низкую оценку на сайте Rotten Tomatoes.

Карло Карра. Фиаско (фрагмент). 1915

До сегодняшнего дня картина не набрала в данном онлайн-рейтинге ни одного балла. Стоит отметить, что это уже четвёртый фильм Траволты, который получил столь низкие оценки на сайте. Ранее зрители выражали подобное отношение к его картинам «Остаться в живых», «Лихорадка субботнего вечера» и «Уж кто бы говорил 3».

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Напомним, в фильме «Готти: В тени моего отца» рассказывается история семьи гангстера Джона Готти по прозвищу Тефлоновый дон, который руководил в Нью-Йорке криминальной семьёй Гамбино в 1986 — 1992 годах XX века.