Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Построенное в Петербурге новейшее разведывательное судно «Иван Хурс» (проект 18 280) завершило государственные испытания в море и в ближайшее время войдет в состав Военно-морского флота России.

Владимир Замятин, «Северная верфь» Судно связи «Иван Хурс»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Северная верфь», 18 июня подписан приемный акт государственных испытаний судна связи «Иван Хурс». Акт подписал председатель комиссии госприёмки кораблей капитан I ранга Вячеслав Махорин.

Судно было заложено на Северной верфи 14 ноября 2013 года, спущено на воду 16 мая 2017 года. «Иван Хурс» — второе судно проекта 18 280. Головное судно этого проекта, «Юрий Иванов», передано заказчику — ВМФ России — в 2014 году.

Проект 18 280 разработан ПАО «ЦКБ «Айсберг».

Судно связи «Иван Хурс» предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Водоизмещение судна — 4 тыс. тонн, длина 95 метров, ширина 16 метров, скорость 16 узлов, дальность плавания 8 тыс. морских миль, экипаж 131 человек.

У судна значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

Судно названо в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (1922−2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР.

Предполагается, что судно «Иван Хурс» поступит в распоряжение Черноморского флота.