Киев, 18 июня, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Треть негативной информации в российских СМИ посвящена Украине, заявила народный депутат Украины, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, 18 июня во время встречи с государственным министром Германии по делам Евросоюза Майклом Ротом, сообщает официальный сайт правительства Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Рот отметил, что имидж Украины в мире подпорчен «российской пропагандистской машиной» и это еще раз доказывает, что влияние России стало вызовом для всей Европы.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что вопреки «российской пропаганде» на Украине происходят события, которые положительно влияют на образ страны. Украинский политик считает таковыми прошлогодний финал Евровидения, финал Лиги чемпионов УЕФА и воскресный гей-парад в Киеве.

Майкл Рот похвалил «Марш равенства», заявив что:

«Вчерашний прайд в Киеве ярко проиллюстрировал, что украинцы — толерантная нация, которая поддерживает равные права и возможности разных социальных групп»

Напомним ранее «глобальную российскую угрозу» обсуждали спикеры парламентов Великобритании и Украины Джон Беркоу и Андрей Парубий

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