* талибами — запрещённая в России организация

Ташкент, 18 июня, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило готовность предоставить площадку для мирных переговоров между правительством Афганистана и террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 18 июня в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В министерстве отметили, что после международной конференции по Афганистану в Ташкенте, которая прошла 27 марта, Узбекистан провел серию консультативных встреч с официальным Кабулом, а также представителями США, Китая, России, государств Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

«Узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении МИД.

Узбекистан также приветствует перемирие, объявленное между сторонами конфликта в Афганистане. В МИД выразили надежду на бессрочный характер режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня власти Афганистана и террористами из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые за 17 лет объявили перемирие. Президент страны Ашраф Гани выразил надежду на то, что достигнутое соглашение положит конец многолетней войне.