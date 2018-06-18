Берлин, 18 июня, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Президиум баварского Христианско-социального союза во главе с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером дал канцлеру Ангеле Меркель две недели, чтобы урегулировать проблему нелегальной миграции в стране. Соответствующее заявление было сделано сегодня, 18 июня, на пресс-конференции по итогам консультаций между руководством Христанско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Фактически лидер ХСС Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум — за две недели разработать стратегию по борьбе с нелегальной миграцией.

Срок в две недели выбран не случайно — 28 июня должен пройти очередной саммит Евросоюза, на котором Меркель планирует наконец-то сломить сопротивление стран Восточной Европы и заставить их принимать беженцев по евросоюзным квотам. Как именно это сможет сделать Меркель, пока не совсем понятно.

Зеехофер сразу оговаривает, что в случае, если евросоюзные усилия по выработке общей стратегии по миграционному кризису не увенчаются успехом, он лично как министр внутренних дел примет жесткие меры по ограничению нелегальной миграции в Германию.

Всем нелегальным беженцам, зарегистрированным в других странах, на границе Германии начнут отказывать во въезде. Кроме того, уже находящихся в Германии мигрантов с европейской регистрацией вышлют из страны.

Меркель ничего не оставалось, как принять ультиматум и выразить уверенность, что по истечении срока автоматические меры не последуют.

Также канцлер подчеркнула, что 1 июля после саммита ЕС она отчитается о проделанной работе в правлении президиума ХДС, а затем «обсудит это с ХСС».

Напомним, накануне Зеехофер на совещании с депутатами от ХСС заявил, что он «больше не может работать с этой женщиной», имея в виду канцлера Меркель.