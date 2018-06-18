Киев, 18 июня, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Украине не нужно принимать закон «О национальной безопасности», поскольку он внесет больше хаоса в структуру управления войсками и уже действующее законодательство. Об этом 18 июня в эфире канала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник.

President.gov.ua Пётр Порошенко.

«Что касается закона «О национальной безопасности», то в нём нет необходимости. У нас есть три закона: закон «Об основах национальной безопасности», закон «О демократическом гражданском контроле над военной организацией, правоохранительными органами государства» и закон «Про организацию оборонного планирования». Это три действующих закона… В этом законе есть пиар-составляющая, поэтому в документе закрепили вступление Украины в ЕС и НАТО», — сказал Бортник.

Он считает, что закон усилит роль и влияние Порошенко на ВСУ.

«В этом законе есть серьезная финансовая составляющая. Также в законе есть административная составляющая. Административная составляющая заключается в разделении должности руководителя генштаба на две — на главнокомандующего ВСУ и руководителя генштаба. Теперь министра обороны будут назначать исключительно из гражданских лиц. И эти гражданские лица сконцентрируют на себе полномочия контроля за использованием финансов. Теперь президент будет предлагать министра обороны, заместителя генштаба, заместителя главнокомандующего ВСУ… Все финансовые вопросы будет контролировать президент. Военная часть останется за главнокомандующим вооруженных сил. Военный и финансовый секторы будут разделены. Президент усиливает свое влияние на министерство обороны. Президент будет контролировать финансирование этого сектора. Министр обороны станет завхозом… Это будет вызывать элементы хаоса», — добавил Бортник.

«Теперь будет руководитель операции объединенного штаба, которого назначает президент, над ним будет стоять руководитель генштаба, над ним главнокомандующий ВСУ, над ним министр обороны, а над ними верховный главнокомандующий. Вот такую сложную выстраивают цепочку управления. Хаоса будет больше, деньги будут идти непосредственно мимо мнения военных… Я не знаю, для чего это делается?» — признался Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня президент Петр Порошенко заявил, что не исключает принятия парламентом закона о национальной безопасности до 23 июня.

«Я буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно раньше. Потому что в июле месяце у нас состоятся два важных события — это саммит Украина — ЕС и саммит НАТО, где, я уверен, вопрос Украины будет стоять очень высоко. Закон о национальной безопасности — это будет план нашего сотрудничества со странами НАТО», — сказал Порошенко.

Напомним, 5 апреля Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности. Спикер Верховной рады Андрей Парубий ожидает, что 21 июня украинский парламент рассмотрит и примет закон о национальной безопасности.