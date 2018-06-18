Кишинёв, 18 июня, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Молдавия надеется сохранить отношения с Великобританией по всем направлениям, «исходя из новой архитектуры, созданной после Брексита». Об этом заявил в ходе визита в Лондон глава МИД Молдавии Тудор Ульяновски, передает ИА REGNUM.

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«До недавнего времени значительная часть двусторонних политических контактов происходила в контексте поддержки Великобританией Республики Молдова в процессе европейской интеграции. Мы не хотим, чтобы насыщенность этих двусторонних контактов снизилась после Брексита», — сказал Ульяновски на встрече с британским госсекретарем Аланом Дунканом.

Они обсудили тему визового режима для молдавских граждан и молдавско-приднестровское урегулирование. Британский чиновник выразил «безоговорочную поддержку территориальной целостности» Молдавии.

Дункан высоко оценил позицию, которую Молдавия заняла после инцидента в Солсбери. Тогда Кишинев выслал трех российских дипломатов. Британский чиновник считает, что тем самым молдавское правительство продемонстрировало солидарность с «международным сообществом» и внесло вклад в «создание функциональной системы сотрудничества и безопасности».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Молдавия предложила себя на место Великобритании после выхода той из ЕС.