Украина рискует остаться без кредитов — экс-посол США
Киев, 18 июня, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Поправка, которая выводит существующие коррупционные дела из-под юрисдикции вновь созданного Высшего антикоррупционного суда, может оставить Украину без денег МВФ, заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер 18 июня на своей странице в Twitter.
«Спикер парламента Парубий говорит, что пересмотрит положение, позволяющее обычным судам рассматривать апелляции по решениям ВАСУ. Это положение может быть неприемлемым для МВФ, то есть никаких новых выплат», — считает Пайфер.
Напомним, 18 июня высший совет правосудия одобрил законопроект о создании ВАСУ, поданный президентом Украины Петром Порошенко. В Верховной раде считают, что все необходимые законы об антикоррупционном суде будут приняты 21 июня.
Однако всё еще нерешенным остается вопрос об отмене поправки к закону, которую украинские парламентарии приняли откровенно мошенническим способом.
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