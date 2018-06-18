Киев, 18 июня, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Поправка, которая выводит существующие коррупционные дела из-под юрисдикции вновь созданного Высшего антикоррупционного суда, может оставить Украину без денег МВФ, заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер 18 июня на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Спикер парламента Парубий говорит, что пересмотрит положение, позволяющее обычным судам рассматривать апелляции по решениям ВАСУ. Это положение может быть неприемлемым для МВФ, то есть никаких новых выплат», — считает Пайфер.

Напомним, 18 июня высший совет правосудия одобрил законопроект о создании ВАСУ, поданный президентом Украины Петром Порошенко. В Верховной раде считают, что все необходимые законы об антикоррупционном суде будут приняты 21 июня.

Однако всё еще нерешенным остается вопрос об отмене поправки к закону, которую украинские парламентарии приняли откровенно мошенническим способом.

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