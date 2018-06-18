Волгоград, 18 июня, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Волгоград ждёт настоящее испытание: в город-герой едут английские болельщики — пожалуй, наряду с турецкими самые буйные. Меж тем сами англичане уже заявили, что британские СМИ врали им о злобности русских. Наоборот, российские люди оказались очень гостеприимными и дружелюбными. Как отмечает издание The Guardian, многие англичане встали на сторону России. Так что не только Робби Уильямсом славна новая российско-английская дружба. Ну и сам Волгоград, как сообщало ИА REGNUM, преобразился перед чемпионатом мира, но недостаточно.

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Меж тем сборной Англии в матче с Тунисом предстоит реабилитироваться за неудачный чемпионат Европы-2016. И у англичан есть на это все шансы. В атаке — лучший центрофорвард мира Гарри Кейн, и этого уже достаточно, чтобы поразить ворота любого противника. Сборная молодая, наглая, отлично бегущая и, что называется, голодная до побед. Последний раз англичане были чемпионами мира в 1966 году.

Тунис, конечно, не столь ярок. Однако и у него есть свои козыри. Многие тунисцы играют в европейских чемпионатах, и это накладывает свой отпечаток. У сборной Туниса, скажем так, европейский стиль игры, в отличие, например, от сборной Нигерии, проигравшей сборной Хорватии 0:2. Лидеры «орлов Карфагена» Вахби Сазрии и Элье Скири провели отличный сезон за французские «Ренн» и «Монпелье» соответственно. Любопытно, что сборная Туниса была бы просто отличной, если бы за неё не отказались выступать знаменитые футболисты тунисского происхождения: Хатем Бен-Арфа и Сами Хедира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в группе G бельгийцы предсказуемо обыграли сборную Панамы, забив в ворота Хайме Пенедо три гола.