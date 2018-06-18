Сочи, Краснодарский край, 18 июня, 2018, 20:01 — ИА Регнум. На сочинском стадионе «Фишт» сборная Бельгии встретилась со сборной Панамы. Для панамцев, как сообщало ИА REGNUM, это был дебют на чемпионате мира.

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Но надо сказать, что первый блин панамцев, а точнее гальос, всё-таки не выдался комом. Первый тайм сборная Панамы не только держала оборону, но и шла в атаку, не дав забить бельгийцам. А вот в тайме втором бельгийцы ожидаемо трижды огорчили сборную Панамы. Гол забил Дрис Мартенс, а Ромелу Лукаку, которого я отмечал перед матчем, отличился дважды.

Во втором матче группы, как сообщало ИА REGNUM, в 21:00 мск встретятся сборные Туниса и Англии.