Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Музеи признали одним из самых гибких типов городских пространств в ходе дискуссии на IV Международном форуме пространственного развития в Петербурге, передает 18 июня корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в последнее время в музеях крупных российских городов, как выяснилось, запретили собираться в группы «больше одного» и даже разговаривать между собой — так музейщики якобы борются с незаконными экскурсиями.

Между тем, на сессии «Музеи будущего: места памяти как места эмпатии» в Петербурге обсуждали разнообразные стороны музейной жизни, противопоставляя музей-хранилище музею-лаборатории, где не просто хранится коллекция, а рождаются новые смыслы и идеи, куда можно прийти поработать, отдохнуть, встретиться с единомышленниками.

О подобных проектах, в частности, рассказал архитектор, партнер архитектурного бюро «КОСМОС» Артем Китаев, который работал над проектами в Москве, Базеле и Будапеште, превращая музеи в общественные пространства.

С ним согласился и профессор Городского университета Нью-Йорка Лев Манович.

«Музеем может быть всё что угодно. Он оказался самым гибким типом пространства, в отличие от других институтов. Есть определенные типы пространства в городе, которые выполняют разные функции, и поэтому они очень живые: например, музеи или шопинг-центры. Тогда как мы приходим в кафе в основном поесть, приходим в театр — чтобы посмотреть спектакль. Но нет границ функциям, которые можно добавлять музеям, в то время как другие пространства по-прежнему остались с функциями одного типа», — заметил Манович.

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О вопиющем случае в одном из крупнейших и уважаемых российских музеев писало ИА REGNUM: на днях сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова — кандидат исторических наук Олег Айрапетов, кандидат исторических наук Максим Шевченко, доктор исторических наук Федор Гайда, а также несколько аспирантов и студентов, пришли на выставку работ В. В. Верещагина. Посетители обменивались мнениями, беседовали, когда к ним подошел сотрудник службы безопасности музея и сообщил, что «экскурсии запрещены без аккредитации».

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