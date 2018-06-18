Киев, 18 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Украинское правительство в растерянности — никто не знает, как остановить массовую эмиграцию за пределы страны, заявил депутат Верховной рады Ярослав Москаленко 18 июня в эфире телеканала «Рада».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

"Три с половиной миллиона украинцев, согласно статистике, сегодня поехало на заработки за границу. И министр Климкин сказал, что еще 100 тысяч каждый месяц отъезжает. Самое страшное в том, что если раньше люди ехали на заработки, то сегодня едут туда и не возвращаются. И я не вижу никакой стратегии кабинета министров — что мы делаем, какая стратегия, куда должно идти государство, что должен я делать как политик для того, чтобы остановить эту трудовую миграцию?» — рассказал депутат.

Москаленко объяснил, что, с его точки зрения, в массовом бегстве украинцев из страны виноват кабинет министров Украины, в котором работают считанные люди, а остальные непонятно чем занимаются.

Напомним, что, по прогнозам экспертов ООН, на Украине к 2050 году останется 36 миллионов человек.

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Отметим, что последняя перепись населения проходила в 2001 году, задолго до ухода Донбасса и Крыма, а также гражданской войны. Проведение очередной переписи украинские власти уже несколько раз переносили. В данный момент она запланирована на 2020 год.

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