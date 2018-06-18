Сочи, Краснодарский край, 18 июня, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку сделал дублю в матче со сборной Панамы 18 июня в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу на сочинском стадионе «Фишт».

Fifa.com Матч Бельгия — Панама

Де Брейне смог отнять мяч у штрафной Панамы, передал Витселю, тот — Мертенсу, который спасовал Лукаку. Именно он на 75-й минуте забил третий гол Бельгии в этом матче — и свой второй.

Напомним, первый тайм матча прошел в сухую, первый гол бельгийцы сумели забить на 47-й минуте — его забил Дрис Мертенс. На 69-й минуте гол головой забил Лукаку.