Ханты-Мансийск, 18 июня, 2018, 19:51 — ИА Регнум. В Югре предположительно покончила с собой девушка-следователь из города Лангепаса. В УМВД по ХМАО подтвердили факт гибели сотрудника полиции, но комментировать инцидент не стали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Manos Bourdakis Суицид

Следователь ОМВД России по городу Лангепасу 18 июня 2018 года в 10:00 по местному времени заступила на дежурство. По предварительным данным, она покончила с собой. Рядом с её телом нашли предсмертную записку, сообщается в паблике «Омбудсмен полиции».

Что подвигло молодую женщину уйти из жизни, достоверно не известно.

Молодая сотрудница перевелась в Лангепас из Барнаула в январе 2018 года, сообщается в «Омбудсмен полиции».

«Проживала в Лангепасе на съёмной квартире. Замужем. Детей нет. Муж живёт в Барнауле. Ей повесили две дисциплинарки в апреле», — поделился подробностями один из участников группы.

Другой пользователь сети сообщил о тяготах службы в полиции ХМАО.

«Люди работают круглосуточно, на износ. Все соки выжимают, переработки не оплачивают, отгулы не дают. НПА, регламентирующие службу, не соблюдаются, палочная система на высшем уровне. Вся работа ради статистики. Уволиться и то непросто», — пишет человек, якобы знающий ситуацию не понаслышке.

Как сообщили ИА «Банкфакс» собственные источники в правоохранительных органах, погибшая в 2013 году окончила Алтайскую академию экономики и права и работала в полиции Барнаула. Молодая женщина ради карьерного роста перевелась в ХМАО. Но в Югре, по словам её друзей, не повезло с начальством.

В полиции пока не прокомментировали заявления интернет-пользователей.

Суициды среди сотрудников полиции в последнее время не редкость. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года 21-летний инспектор ППС ОМВД по Стерлитамакскому району нанёс множественные ножевые ранения отцу и матери, а затем совершил суицид. Родители скончавшегося были госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака.

В 2016 году сообщалось о нескольких суицидах правоохранителей. В курганском Катайске днём 29 ноября 2016 года в собственной квартире был обнаружен майор полиции. В середине октября того же года в Тюмени в служебном кабинете покончил с собой лучший участковый области. Известно, что 26-летний лейтенант полиции оставил предсмертную записку, в которой он объяснил причины ухода из жизни — банковский кредит и расставание с девушкой. В Кирове 31 октября 2016 года покончил с собой инспектор ДПС во дворе Госавтоинспекции. Звучала версия, что молодой полицейский не справился с долгами.