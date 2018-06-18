Кострома, 18 июня, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Костромского бизнесмена, не уплатившего долги перед банками, приговорили к 400 часам обязательных работ, сообщает областная прокуратура. 51-летний костромич должен около 483 миллионов рублей по кредитным договорам, неустойкам и судебным расходам.

Уильям Хогарт. Карьера мота. Арест за долг. 1735

Ранее, после вынесения приговора, осужденный попытался обжаловать решение суда из-за «отсутствия состава преступления и назначения чрезмерно сурового наказания» и начал скрываться от приставов. По данным прокуратуры, деньги, которые он мог направить на погашение долгов, он потратил на «дорогостоящую одежду известных мировых брендов, ювелирные украшения, оплачивал проживание в гостиницах и отелях и др».

Отметим, что суд оставил приговор в силе: должнику необходимо отработать 400 часов.