Кемерово, 18 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Главой Ленинск-Кузнецкого муниципального района стал Андрей Реванченко. Сессия Совета народных депутатов муниципального образования прошла 14 июня, сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области.

Администрация Кемеровской области Андрей Реванченко

Андрей Реванченко сменил на посту Алексея Харитонова, который в апреле 2018 года стал заместителем губернатора Кузбасса.

Об Андрее Реванченко известно, что он является выпускником Новосибирского государственного аграрного университета — учёный агроном. В марте 2005 года Реванченко возглавил отдел прогнозирования растениеводства управления сельского хозяйства и производства Крапивинского района. Через два года стал заместителем директора филиала «Техстройконтракт-Сервиса», а в 2009 году возглавил Чусовитинской сельской территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Спустя пять лет, в августе 2014 года, назначен начальником управления по природопользованию и развитию АПК администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. В апреле 2018 года Андрей Реванченко работал первым заместителем главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района.