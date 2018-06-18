Кемерово, 18 июня, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Сергей Цивилёв, который с 1 апреля является временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области, а до этого был руководителем и совладелецем угольной компании «Колмар», за 15 месяцев (2017 год и первые три месяца 2018 года) заработал более 846 тыс. рублей. Декларация о доходах размещена на сайте администрации Кузбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

Согласно документу, недвижимости в собственности у Сергея Цивилёва нет, но есть в пользовании гостиница (17,6 кв. м) и квартира (98,9 кв. м). Квартира такой же площади числится в собственности супруги Цивилёва. Кроме того, она является собственником ещё двух квартир (98,2 и 72,2 кв. м), двух земельных участков (37 и 1796 кв. м), трёх машино-мест, трёх автомобилей (Mercedes Benz GL 350 CDL 4 Matic, Mercedes Benz S 500 4 Matic и Hyundai Tucson) и снегохода Yamaha VT 700. У Сергея Цивилёва — трицикл BRP CAN-AM RD SPYDER RT. Доход супруги составил 12,25 млн рублей.

Отметим, что в апреле администрация Кузбасса опубликовала сведения о доходах врио главы региона, где значилось, что за 15 месяцев Сергей Цивилёв не заработал ни копейки. Следом пресс-служба кемеровского правительства сообщила о допущенной ошибке, отметив, что «вина в этом не наша», и пообещала в ближайшее время опубликовать новые сведения. Документ о доходах был добавлен на сайт 1 октября 2017 года, а изменён только 15 июня 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля теперь уже экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен ранее занимавший пост вице-губернатора Сергей Цивилёв.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово возник пожар. В результате возгорания погибли 60 человека, большинство из них — дети.

Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября 2018 года.

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