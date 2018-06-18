Бишкек, 18 июня, 2018, 19:05 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о коррупции во время реконструкции ТЭЦ в Бишкеке задержан бывший председатель правительства Киргизии Жанторо Сатыбалдиев, сообщает 18 июня издание Kaktus Media со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Government.ru Дмитрий Медведев и Жанторо Сатыбалдиев

Ранее правоохранительные органы Киргизии вызывали Сатыбалдиева на допрос в качестве свидетеля. Бывший глава правительства подозревается в «Соучастии в преступлении» и «Коррупции».

В настоящее время Сатыбалдиев находится в следственном изоляторе ГКНБ. Срок его ареста должен определить Первомайский суд Бишкека.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня бывший председатель правительства Сапар Исаков был помещен в следственный изолятор ГКНБ. Суд изменил меру пресечения с подписки о не выезде на содержание под стражей. Исаков также подозревается в коррупции при реконструкции ТЭЦ.