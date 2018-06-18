Киев, 18 июня, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают проведение в Киеве в воскресенье, 17 июня, многотысячного гей-парада. В частности президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что гей-парад фактически остался незамеченным на фоне матчей ЧМ-2018 в России.

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«Во-первых, несмотря на то, что в Украине власть не рекомендовала показывать трансляцию ЧМ-2018. И только один укрТВ канал Интер показывает матчи ЧМ-2018. Даже радикалы немного его поблокировали, но потом быстро разбежались. Наверное, смотреть футбол. Так вот тема футбола ЧМ-2018, это сейчас самая популярная тема в укр социальных сетях и вообще в беседах в Украине. Это еще раз показывает, что большинство населения Украины давно не обращает внимания на риторику наших политиков и власти. Они много какой глупости говорят и делают», — написал Охрименко.

Он также призвал украинцев и граждан России игнорировать гей-парады, чтобы не акцентировать внимание на спорной теме.

«Во-вторых, я бы вообще не обращал внимание на этот гей-парад. Это вообще ничего общего не имеет европейскому выбору Украины. В ЕС тоже относятся к разным там секс-меншинствам отрицательно, только официально не ругают. Поймите, как только украинцы и жители России, а еще лучше наши и ваши политики перестанут обсуждать эти гей-парады, они быстро прекратятся. Для этих ребят главное — чтобы о них говорили. Поэтому часто на гей-парады бегают вообще натуралы для прикола. Не обсуждайте их и не обращайте внимание на этих клоунов, и они сами прекратят себя показывать», — посоветовал Охрименко.

В свою очередь политолог Виталий Портников отметил, что с уважением относится «к борьбе сексуальных меньшинств за свои права».

«Я не вижу ничего негативного в прайдах — хотя сам далек от гей-культуры. Для меня главное — толерантность общества, его готовность к уважению личности и ее прав. Тот, кто ходит в церковь, должен уважать того, кто ходит в мечеть. Верующий человек должен уважать агностика или атеиста. Представитель сексуального большинства должен уважать представителей меньшинства», — написал Портников на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на Украине общество достаточно архаичное, что позволяет организаторам массовок зарабатывать деньги на гей-парадах.

«Самые проворные из нас пользуются этой архаичностью, чтобы зарабатывать деньги. Защита прав сексуальных меньшинств, борьба «за здоровую семью» — для многих лишь повод для заработка. Как для многих такая же возможность заработать — борьба с коррупцией, создание за гранты десятков законопроектов, которые никто никогда не прочтет, не то что проголосует… На этом фоне теряются те честные искренние люди, которые хотят настоящих перемен. В украинском обществе эти люди — безнадежные маргиналы. Им нет места ни на трибунах, ни на парадах, ни на экранах. Это — места для циников, которые верят только в наживу», — пояснил Портников.

Как сообщалось ранее, 17 июня в Киеве состоялось шествие «Марша равенства», в котором, по разным оценкам, приняло участие от трех до шести тысяч человек. С 6 часов утра в Киеве были задержаны 57 человек, которые хотели помешать «Маршу равенства».