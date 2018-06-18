Вильнюс, 18 июня, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Руководство Achema на организованном профсоюзом пикете, прошедшем сегодня, 18 июня, у территории завода, выслушало требования лидеров профсоюза и призвал их путем диалога искать решение, которые было бы приемлем обеим сторонам, сообщили ИА REGNUM на предприятии.

Matasg Завод по производству азотных удобрений Achema

«Мы постоянно встречаемся с лидерами профсоюзов, и обсуждаем с ними сложившуюся ситуацию и призываем путем диалога искать решения, которые были бы приемлемы обеим сторонам», — сказал гендиректор Achema Рамунас Миляускас.

По его словам, сейчас компания находится в «трудной ситуации».

«В этом году образовались очень неблагоприятные так называемые ножницы цен — снизились мировые цены на удобрения, а цены на природный газ остались очень высокими. Рыночная стоимость газа даже выросла, по сравнению с холодным периодом этого года. Неделю назад мы были вынуждены остановить один цех, производящий аммиак, и уже неделю мы работаем в полсилы. Мы не исключаем, что если ситуация останется трудной, возможно, придется остановить весь завод», — сказал он.

По его словам, уже с начала 2018 года компания, чтобы сократить убытки, систематично экономила во всех сферах, за исключением зарплат работникам.

«К сожалению, в июне пришлось принять тяжелое решение — сократить месячные премии работникам и отсрочить выплату отпускной премии, так называемой «13-ой зарплаты». И все-таки здесь удалось найти решения, которые позволили нам вернуться к привычному для работников порядку выплаты отпускных премий. Размер месячных премий устанавливается согласно действующему в компании порядку и зависит от финансовых показателей компании, которые сейчас отрицательные. В такой ситуации, согласно ныне действующему порядку, который согласован с профсоюзом, месячные премии за июнь вообще не должны выплачиваться. Несмотря на это, половина премий по-прежнему выплачивается», — сказал Миляускас.

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Achema из-за сложной ситуации письменно обратилась к премьеру Саулюсу Сквернялису, в министерство экономики, министерство энергетики, министерство финансов, министерство защиты окружающей среды, министерство сельского хозяйства и другие ответственные госучреждения. Компания просит представителей власть предусмотреть возможность корректировать порядок сбора налогом за терминал СПГ и услуги, соответствующие общественным интересам, в убыточный период деятельности.

«Фонд заработной платы Achemа почти равняется налогу за терминал СПГ, который достигает 20 млн евро в год. Мы должны платить этот налог, даже когда не работаем и не потребляем газ. Если снизить налог, часть сэкономленных средств мы могли бы выделить на зарплаты работников и необходимые инвестиции», — подчеркнул Миляускас.

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В первом квартале 2018 года средняя зарплата в компании Achema достигала 1,327 евро. Средняя зарплата в Литве — 895 евро.

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В 2017 году Achema в госбюджет всего заплатила налоги на сумму 43,7 млн евро. Завод остается крупнейшим работодателем в Йонавском районе. В 2017 году среднее число работников достигало 1336. С компанией через предоставляемые услуги и товары связаны около 2000 литовских предприятий.

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