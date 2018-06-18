Калининград, 18 июня, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Отряд кораблей Балтийского флота отправился из Калининградской области в дальний поход в Северную Атлантику. Как сообщили сегодня, 18 июня, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в составе отряда находятся корветы «Бойкий» и «Стойкий», а также танкер «Кола» и буксир «Конецкий».

Штаб БФ Корвет Балтфлота

Непосредственно на борту корветов стоят противолодочные вертолеты Ка-27ПС, а в состав экипажей входят морские пехотинцы, прошедшие спецподготовку.

«Основная задача похода — обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана», — сообщили в штабе Балтфлота.

Также балтийцы проведут совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне.

ИА REGNUM дополняет, что еще один отряд кораблей Балтфлота стоит на боевом дежурстве в Петербурге на период проведения чемпионата мира по футболу.