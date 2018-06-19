Нью-Дели, 19 июня, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Потрясающая новость, распространенная индийской газетой The economy times, буквально ставит с ног на голову все представления о возможностях российского-индийского сотрудничества в военной сфере. Почему это заявление о способности индийского ВПК разработать и произвести истребитель пятого поколения без российской помощи не получило подтверждения официальных лиц Индии, рассказывает редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Topwar.ru Су-57 ВКС России

Поддержки эта статья в индийской газете не получила потому, что реальность значительно расходится со смелыми заявлениями. Многолетняя практика взаимодействия российских и индийских специалистов в области производства вооружений неопровержимо доказывает, что ходить на своих ногах, без поддержки со стороны, у индийских оружейников получается еще с большим трудом. А если брать оружие высокотехнологичное, то проблемам и неприятностям несть числа.

Ни основной истребитель Су-30МКИ, выпускаемый индийской компанией HAL, ни основной боевой танк Т-90С, также выпускаемый Индией для себя, не выдерживают критики, когда им приходится выступать на учениях и соревнованиях. И даже с собственной автоматической винтовкой индийской разработки INSAS всё обстоит негладко. Так сможет ли индийский военпром решить задачу, на порядок более сложную, самостоятельно?

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