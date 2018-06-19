Ватикан, 19 июня, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Христиане с энтузиазмом встретили чемпионат мира. Как рассуждает австрийское издание KATHPRESS, футбол и вера друг другу не противоречат, а, наоборот, дополняют; как практика подкрепляет эту мысль, рассказывает в своем обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Папа Римский Франциск пожелал, чтобы мундиаль стал поводом для встреч, диалога и братства между различными культурами и религиями, способствуя солидарности и миру между странами. Вот, например, и прихожане попавшего в фан-зону храма Святой Троицы на Воробьевых горах в Москве рассказывают о болельщиках, которые часто к ним заходят и расспрашивают о православии — им вообще всё в России интересно, и настроены они добро и весело.

А главный спортивный капеллан Эдвард Плень заверил польских футболистов в своей молитвенной поддержке и позитивно оценил идею организации церковной фан-зоны в одном из приходов в Силезии. Тамошний настоятель составил расписание служб таким образом, чтобы прихожане могли и посетить службы, и посмотреть матчи мирового первенства: это хорошо вписывается в атмосферу подготовки к крупнейшему спортивному событию, говорит Плень, подчеркивая, что в церковной фан-зоне всё красиво, культурно, без брани и неподходящих напитков. Во французском Лилле епархия тоже организовала фан-зону: как сказал представитель епархии, «мы убеждены в том, что Бог повсюду, а это значит, что Он и там, где мы смотрим матчи».

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