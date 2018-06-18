Барнаул, 18 июня, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Трое туристов, прибывших в Республику Алтай по приглашению известного алтайского арт-критика Вадима Климова, были неприятно удивлены тем фактом, что работники республиканского краеведческого музея им. А.В. Анохина попытались воспрепятствовать тому, чтобы арт-критик высказывал своё мнение о картинах алтайских художников. Об этом инциденте Вадим Климов поведал корреспонденту ИА REGNUM.

Vtourisme.com Национальный музей им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске

«Зашли в музей, купили билеты, я стал рассказывать про Алтай и про искусство. Там прекрасная экспозиция первых художников Горного Алтая. Подошел ко мне товарищ и говорит, мол, нельзя проводить экскурсии. Я спросил: «Почему?», но внятного ответа не получил, поэтому озвучил свою позицию: это мои гости, и я им рассказываю то, что что хочу. Мне в ответ стали что-то говорить про штатных экскурсоводов. Но я не слишком понял — что именно. Мой собеседник не очень хорошо владел русским языком. А я, надо сказать, алтайским вообще не владею. Но гости у меня были русские. Так что я вежливо объяснил ему, что он не прав и если есть вопросы, пусть несет документ», — пояснил Вадим Климов.

По его словам, когда он приглашал друзей в Русский государственный музей и в Эрарту (Санкт-Петербург), ему в подобных случаях никто замечаний не делал.

Напомним, национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина — одна из главных достопримечательностей Горно-Алтайска и первый музей Республики Алтай. В нём представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50 000 экспонатов.

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Кандидат исторических наук, действительный государственный советник РФ 1 класса и главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров призвал Министерство культуры РФ унять своих надзирателей-полиглотов и надзирателей-энциклопедистов, а также не позорить себя, нашу культуру и нашу страну.