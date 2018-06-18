Сочи, Краснодарский край, 18 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Сочи принимает второй матч чемпионата мира по футболу. Первая игра на стадионе «Фишт», как сообщало ИА REGNUM, состоялась между испанцами и португальцами. Феерический матч мы тогда посмотрели. По три гола друг другу забили сборные. Хет-триком, как сообщало ИА REGNUM, отметился Криштиану Роналду. Сегодня же сыграют сборные Панамы и Бельгии. Матч, в котором всё изначально ясно. Вопрос лишь в том, сколько забьют бельгийцы. Впрочем, если сборная Панама выстоит, то вот это будет настоящая сенсация.

Fifa.com Матч Бельгия — Панама

Бельгия, несомненно, один из главных претендентов на чемпионство. У них подобралась действительно классная команда. Причём, любопытно, что состав бельгийцев — это сплав игроков этнических и натурализованных. Очень эффективный сплав. С одной стороны, есть этнические бельгийцы: Эден Азар, Кевин де Брейне, Тибо Куртуа и другие. С другой стороны, мощна натурализованная «армия» бельгийцев: Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Аксель Витцель.

Главное достижение Бельгии — финал чемпионата Европы в 1980 году. Тогда за сборную блистали Мишель Прюдомм и Ян Кулеманс. Спустя 38 лет сборная Бельгии имеет все шансы повторить своё достижение. Они, собственно, должны были показать класс и на чемпионате Европы — 2016, но там главный тренер Марк Вильмотс не справился с управлением. Теперь же во главе бельгийцев стоит Роберто Мартинес.

Сборная Панамы — наряду со сборной Мексики — моя любимая сборная на этом чемпионате. Они пробились на чемпионат мира впервые в истории. И как это было! На стадионе панамцы пели песни на русском языке, вывесили баннеры на русском языке, а комментатор при победном голе кричал так, словно сборная Панамы уже стала чемпионом мира. Эти отважные парни готовы на всё, чтобы достойно выступить на в России. Беда в том, что лишь отвага у них есть.

Во втором матче группы, как сообщало ИА REGNUM, встретятся сборные Туниса и Англии.

Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брёйне, Карраско, Мертенс, Азар, Лукаку.

Сборная Панамы: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Годой, Х. Родригес, Перес, Г. Торрес.