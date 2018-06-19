Варшава, 19 июня, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Любопытные темы возникают из перечня вопросов, предложенных президентом Польши Анджеем Дудой в качестве требующих решения на конституционном референдуме. Пока что обсуждается 15 вопросов, но, скорее всего, их число будет изменено до 20 июля, и в меньшую сторону. Какая же группа тем вызывает максимальный интерес комментирующих, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Prezydent.pl Анджей Дуда стимулирует дискуссии

Интерес и одновременно противоречивые дебаты рождают вопросы, относящиеся к положению Польши в мире, как в современном, так и в мире будущего. Кроме вопроса о закреплении в конституции суверенитета Польши и принципа верховенства конституции над международным и европейским правом, там присутствует и такие, как, например, конституционная гарантия присутствия Польши в НАТО. Внутреннее противоречие, содержащееся в сохранении членства в ЕС и приоритета польского права над международным заметили многие наблюдатели, но кроме того, вопрос номер 13 поднимает тему укрепления компетенций польского президента и его начальствования над ВС республики. Польское общество недовольно «диктатом Брюсселя», но стоит ли Польше отрываться от своих соседей, противопоставляя себя им с непонятной перспективой?

Эпоха перемен, в которую все явственнее ввинчивается неготовое к ней человечество, может поменять политические расклады в одночасье. И куда сможет податься на этом перепутье Польша?

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