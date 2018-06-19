Москва, 19 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Рособрнадзор как организация, ответственная за соблюдение условий проведения ЕГЭ, предъявил претензию к заслуженному петербургскому учителю Дмитрию Гущину, заявившему об утечке экзаменационных заданий профильного ЕГЭ по математике. Почему Рособрнадзор противится восприятию очевидных фактов и вместо справедливого расследования пытается раздуть «вину» того, кто обратил внимание на произошедшее, рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Publicdomainpictures.net Голову в песок. Страусиная позиция

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов разразился громким заявлением: «Даже это если произошло, зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность». Вот так — не мог, а всё же был таков. И если объективная реальность противоречит заявлению, тем хуже для объективной реальности. Но что делать с требованием российского законодательства, которое декларирует базовое право на равные условия проведения экзамена?

Ведь теперь в проигрыше те, кто готовился честно. Ради поддержания запятнанной репутации можно пожертвовать и будущим миллионов выпускников средней школы?

Читайте подробности: Рособрнадзор борется за имидж, но допускает утечки заданий ЕГЭ?

Рекомендуем также другие статьи Анастасии Шаровой об актуальных вопросах современного образования.