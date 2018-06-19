Киев, 19 июня, 2018, 03:26 — ИА Регнум. Путь, выбранный майданной властью на Украине, заключается в том, чтобы ничто не мешало расхищать страну под прикрытием развязанной этой же властью гражданской войны в Донбассе. Как, вместо хотя бы минимальной нормализации положения народа, украинская власть разрушает самые основания общества, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Знаковым продолжением традиции замалчивания проблемы и стремления избежать малейшего упоминания о бедствиях, постигших страну, стало принятое украинским министерством образования решение убрать из учебников слово «родители». Казалось бы, на что это может повлиять? Да просто значительная часть украинских школьников живут в неполных семьях. Привычная майданная подлость пытается и вину за этот факт переложить на «российскую агрессию», а действительная причина — отсутствие хоть какой-либо поддержки семейной политики и выпихивание взрослого населения на заработки за пределы Украины — остаются как бы в тени.

Майдану стремится превратить общество в податливый биоматериал, тогда оно и не будет помехой в главной деятельности власти — бесконечном грабеже под предлогом борьбы за истинное украинство.

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