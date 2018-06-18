Степанакерт, 18 июня, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Власти Арцаха (Нагорного Карабаха) безоговорочно содействуют укреплению демократии и законности в Армении. Об этом говорится в благодарственном письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну от имени президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна.

Никол Пашинян Бако Саакян и Никол Пашинян

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента НКР, в письме Саакян выразил благодарность Пашиняну за посещение Нагорного Карабаха 16−17 июня, в ходе которого состоялись «очень важные и содержательные обсуждения».

Бако Саакян также выразил благодарность Пашиняну за то, что тот «однозначно поддержал» взятый властями Карабаха политический курс.

«Хочу также поблагодарить Вас за выраженную Вами в ходе нашей встречи позицию о том, что Вы приветствуете и придаете важность готовности президента Арцаха осуществить реальные и содержательные изменения и безоговорочно содействуете в этом вопросе арцахским коллегам и главе государства, и что правительство РА однозначно поддерживает взятый нами политический курс», — говорится в письме Саакяна.

Со своей стороны, президент Карабаха подчеркнул, что власти республики и он лично «безоговорочно содействуют укреплению демократии и законности в Армении, равно как и принципиальной политике Пашиняна, направленной на восстановление полноценного переговорного формата в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта».

Саакян выразил уверенность, что и впредь тесное взаимодействие между двумя армянскими республиками еще более расширится «во славу нашей родины и народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никол Пашинян 16−17 июня во второй раз с момента своего назначения 8 мая на пост премьер-министр Армении посетил Нагорно-Карабахскую Республику. Нынешний визит происходил после протестных акций, увольнений и назначений в Нагорном-Карабахе. Также до визита министерство обороны НКР несколько раз сообщало, что Азербайджан стягивает военные подразделения к линии соприкосновения войск.

16 июня президент Бако Саакян вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном посетил участок границы на востоке Республики Арцах (НКР), где ознакомился с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией.

После этого лидеры двух государств провели в министерстве обороны Нагорного Карабаха рабочее совещание, которое было посвящено повышению обороноспособности Армии обороны, вопросам военного сотрудничества между Карабахом и Арменией и ситуации на границе.

Что касается внутренней политики, то во время встречи с Бако Саакяном глава армянского правительства выразил безоговорочную поддержку правительству Карабаха и лично Саакяну.