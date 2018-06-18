Волгоград, 18 июня, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Команда ветеранов футбольного клуба «Ротор» сыграла в Волгограде товарищеский матч с командой английских волонтеров. В итоге волгоградцы обыграли соперников со счетом 8:3, сообщили 18 июня местные СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию

Матч прошел на стадионе «Нефтяник». В состав волгоградской команды вошли ветераны, которые в 1995 году по сумме двух матчей смогли вырвать победу у английской команды «Манчестер Юнайтед», а также местные волонтеры. Английскую команду представляли участники лондонской Международной академии спортивного волонтерства.

Напомним, 18 июня на стадионе в Волгограде пройдет матч между сборными Англии и Туниса. Он начнется в 21:00.

Ранее в Волгограде чиновники и дипломаты из Великобритании, прибывшие на первый матч своей сборной, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».