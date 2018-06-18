Москва, 19 июня, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Привычка сравнивать персоналии, не сравнивая тенденции, которые они организуют, играет злую шутку с теми, кто пытается противопоставить мэра Москвы Сергея Собянина Юрию Лужкову. Так ли отличаются «хорошие» инициативы Лужкова от «плохих» Собянина, пишет специальный корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Игорь Свирин ИА REGNUM Здесь будет город-сад

Лужковские методы борьбы с проблемами износа части жилого фонда и его программа расселения строились без учета мнения граждан, а осмеливавшихся высказывать свое недовольство «трамбовали» отнюдь не только административно. Разумеется, на этом фоне, кроме объективных причин, пышным цветом расцвело «творческое» взаимодействие администрации с коммерческими запросами застройщиков.

Судя по происходящему в Москве нынешней, эта тенденция будет изжита еще не скоро. Наглядно это демонстрирует «война», развернувшаяся между городской администрацией и жителями 5-го Донского проезда, которые не желают подвинуться ради замысленного горадминистрацией строительства элитного монстра — жилого комплекса «Нескучный home & spa». Но только ли пресловутая «чиновничья рента» может быть причиной продолжающегося бесчеловечного отношения к людям?

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