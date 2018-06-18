Город наступает на людей. Московская традиция застройки поверх москвичей
Москва, 19 июня, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Привычка сравнивать персоналии, не сравнивая тенденции, которые они организуют, играет злую шутку с теми, кто пытается противопоставить мэра Москвы Сергея Собянина Юрию Лужкову. Так ли отличаются «хорошие» инициативы Лужкова от «плохих» Собянина, пишет специальный корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.
Лужковские методы борьбы с проблемами износа части жилого фонда и его программа расселения строились без учета мнения граждан, а осмеливавшихся высказывать свое недовольство «трамбовали» отнюдь не только административно. Разумеется, на этом фоне, кроме объективных причин, пышным цветом расцвело «творческое» взаимодействие администрации с коммерческими запросами застройщиков.
Судя по происходящему в Москве нынешней, эта тенденция будет изжита еще не скоро. Наглядно это демонстрирует «война», развернувшаяся между городской администрацией и жителями 5-го Донского проезда, которые не желают подвинуться ради замысленного горадминистрацией строительства элитного монстра — жилого комплекса «Нескучный home & spa». Но только ли пресловутая «чиновничья рента» может быть причиной продолжающегося бесчеловечного отношения к людям?
Читайте подробности: От Лужкова к Собянину: градостроительная политика Москвы
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