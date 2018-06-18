Минск, 18 июня, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В Минске до сих пор так и не удалось решить проблему с предприятиями, которые не выплачивают заработные платы рабочим. Как заявила сегодня, 18 июня, глава администрации президента Наталья Кочанова на совещании в столичном городском исполнительном комитете, этот вопрос необходимо взять под жёсткий контроль, передает «БелТа».

Marc Veraart Минск

По словам Кочановой, власти ранее предложили президенту руководителей регионов за невыплату заработных плат в установленный срок привлекать к ответственности — сегодня в регионах ситуация изменилась. Однако этого нельзя сказать о столице Белоруссии, а проблемами убыточных предприятий и выплатой зарплат должны заниматься местные органы власти, подчеркнула глава администрации президента.

В связи с этим она поручила жёстко контролировать вопрос. В частности, речь идёт о применении более кардинальных мер в отношении руководства предприятий, которые систематически испытывают проблемы с выплатами зарплат. Хотя в целом Кочанова отметила положительную динамику социального и экономического развития столицы.

В настоящее время в Минске — девять организаций, которые не выплатили заработные платы. Из этого числа — четыре строительные компании, четыре не находятся в ведомственном подчинении и одно подчиняется минпромышленности. Большинство этих организаций должны погасить долги до 19 июня, часть — до конца месяца, заверила председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович.

Как ранее передавало ИА REGNUM, убыточные предприятия и невыплаты заработных плат минскими предприятиями — это отнюдь не новая для Белоруссии проблема. Она уже не раз активно поднималась как самими работники различных организаций и представителями власти, так и СМИ, особенно в период экономического кризиса, который начался в республике несколько лет назад. Согласно данным профсоюзных организаций, в октябре 2017 года задолженности по выплате зарплат работникам имели 178 предприятий. По словам начальника главного управления социального партнерства и трудовых отношений аппарата Совета ФПБ Дмитрия Шевчука, в числе должников — организации, которые систематически имеют проблему с выплатами зарплат. В частности, это ЖЭУ №1 Октябрьского района столицы, где несвоевременная оплата труда сотрудников связана и с нехваткой оборотных денег, и с задержкой перечислений средств из бюджета.

Также в декабре 2017 года во время прямой линии с председателем Мингорсовета депутатом Василием Панасюком жена работника Минского завода автоматических линий Галина А. говорила, что ее супруг не получал зарплату с июля 2017 года. Более того, в зимний период сотрудники предприятия были вынуждены работать в неотапливаемых цехах и без горячей воды. К Панасюку обратились также и работники ПО «Термоблок», которые свои заработные платы в полном объеме не получали и вовсе с декабря 2016 года.

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