Вильнюс, 19 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Литовские проблемы в самом крупном приближении выглядят как постоянный риск нищеты для широких слоев населения. Высокий уровень финансового неравенства, самый большой в ЕС, низкие налоговые тарифы и слишком малая пенсия — вот что обсуждалось в литовском сейме. Но низкие налоговые тарифы нельзя повысить просто сами по себе, о чём рассудил в своей речи литовский премьер. Налоги с рабочей силы, по мнению Сквернялиса, необходимо снизить, но где в таком случае найти для них замену и чем можно помочь бюджету?

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По мнению премьера, таким источником могла бы стать увеличенная налоговая нагрузка на недвижимость, причем чем объект недвижимости дороже, тем больше налога придется заплатить владельцу. Прогрессивный налоговый тариф — именно он, вероятно, позволит подровнять уровень неравенства в стране. Но что же предполагается сделать для защиты пенсионеров?

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