Сочи, Краснодарский край, 18 июня, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Панамы стартует на сочинском стадионе «Фишт» в 18:00, передает ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk В ожидании игры

На данный момент известны составы обеих команд, и очевидно, что по количеству «звезд» и игроков известных европейских клубов бельгийская сборная значительно опережает своего соперника.

На воротах бельгийцев — игрок лондонского «Челси» Тибо Куртуа. Также в составе: Тоби Алдервейрелд (английский «Тоттенхэм Хотспур»), его одноклубник Ян Вертонген, центральный полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель (он хорошо известен и российским любителям футбола, так как провел несколько сезонов в «Зените»), полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, нападающий того же клуба Ромелу Лукаку, Эден Азар («Челси»), Янник Карраско (китайский «Далянь Ифан»), Дрис Мертенс («Наполи»), Том Менье («Пари Сен-Жермен»), Дедрик Бойата («Селтик»).

У сборной Панамы на воротах Хайме Пенедо («Динамо», Бухарест), в составе также — Микаэль Мурильо («Нью-Йорк Ред Буллз»), Фидель Эскобар («Нью-Йорк Ред Буллз»), Роман Торрес («Сиэтл Саундерс»), Габриель Гомес («Атлетико Букараманга», Колумбия), Блас Перес («Мунисипаль»), Эдгар Барсенас («Кафеталерос де Тапачула», Мексика), Армандо Купер («Универсидад де Чили»), Эрик Дэвис (ДАК 1904), Анибаль Годой («Сан-Хосе Эртквейкс») и Хосе Луис Родригес («Гент», Бельгия).

Пока эксперты и букмекеры прочат безоговорочную победу сборной Бельгии.