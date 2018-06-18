Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Модель удержания пользователя, на которую работают крупные сетевые платформы, может поспособствовать развитию в России и других странах «китайского сценария» контроля за поведением человека. Такие перспективы обсудили участники IV Международного форума пространственного развития в Петербурге, передает 18 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Небоскреб «Лахта-центр» в Петербурге

Профессор практики Московской школы управления «Сколково», лидер проекта Global Education Future Павел Лукша отметил, что уже сейчас на все серьезные платформенные компании работают штаты психологов, которые создают пользовательские сценарии, работающие со всеми бессознательными факторами человеческого поведения и удерживающие людей в поле этой конкретной платформы.

«Их задача, чтобы мы на этой платформе находились как можно больше времени», — подчеркнул эксперт, после чего попросил присутствующих признаться, если они проводят в Facebook хотя бы более 20 минут в день.

«Это уже инвестиции. Я думаю, что многие из нас зарядку не делают 20 минут в день. И в этом смысле мы о теле перестаем заботиться, но сидим в этих сетях, чтобы повышать капитализацию этих компаний», — сказал Лукша. По его мнению, у нынешнего поколения уже есть возможность увидеть, как «весь мир идет по разным вариантам китайского сценария».

Речь идет о системе социальных кредитов: в Китае разворачивается эксперимент на десятках миллионов жителей провинций Цзянсу, Шаньдун и других по внедрению персонального рейтинга, задача состоит в том, чтобы к 2020 году охватить все 1,5 млрд китайцев. Рейтинг составляется в том числе и за счет доносов, которые поощряются баллами.

«В этот персональный рейтинг каждого человека не только поведение физическое, но и поведение в сетях, поведение в онлайн-играх будет закачиваться. То есть мы все паттерны поведения человека получим в виде интегрального рейтинга. Этот интегральный рейтинг будет дрессировать 1,5 млрд человек на определенное поведение. Считать, что по этой модели не пойдет Россия, по этой модели не пойдут все автократические государства, было бы наивно», — полагает Лукша.

Заметим, эта картина в значительной мере совпадает с одним из самых известных эпизодов популярного сериала-антиутопии «Черное зеркало» (2016 год), где население получало доступ к элементарным ресурсам, включая транспорт, возможность перемещаться в пространстве, зайти в кафе или снять жилье, в зависимости от личного рейтинга, который базировался на оценках всех людей, с которыми происходило какое-либо взаимодействие. Система привела главную героиню сериала к тотальному социальному и эмоциональному краху.

Павел Лукша отмечает, что, хотя сейчас всё более заметен запрос граждан на участие в принятии решений, на самоуправление, элиты совершенно не готовы эту власть отдавать. В итоге, по его мнению, старый истеблишмент, заключив союз с новыми технологическими элитами, сможет накрыть всех «колпаком» такого «Большого брата», который с помощью нескольких платформ будет управлять жизнью населения.

По мнению политолога Екатерины Шульман, при таком развитии событий ключевая роль ляжет на политические институты, так как в демократически развитых системах управление поведением будет заключаться в «прикармливании» посетителей кафе через скидки за «лайки» в соцсетях, а граждане автократий рискуют оказаться запертыми вне своего дома и с замороженными банковскими счетами, например, за просмотр «неблагонадежного» форума в интернете.

Кроме того, она обратила внимание на то, что попытка контроля поведения через удержание людей на одной платформе не является для человечества чем-то новым.

«Вы знаете, как в былые века назывались эти коллективы психологов, которые работают на платформах для того, чтобы удерживать на ней ваше внимание? Они назывались религиозными лидерами и вероучителями. Они изучали поведение людей для того, чтобы привязывать их к определенным платформам, которые мы называем мировыми религиями. И 200 лет назад мы бы сказали: «Поднимите руку те, кто молится больше 20 минут в день». Вот это был Facebook предыдущей формации. Так что человечество уже сталкивалось с этим», — заметила Шульман.