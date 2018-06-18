Новосибирск, 18 июня, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В Новосибирске 16 июня прошёл митинг протеста против роста цен на бензин и повышения пенсионного возраста. На площади им. Ленина собрались около 300 новосибирцев.

Комитет солидарных действий Митинг в Новосибирске 16 июня

Как рассказал ИА REGNUM член комитета солидарных действий Сергей Крупенько, в проведении акции протеста приняли участие почти те же объединения, которые выступали против повышения тарифов на коммунальные услуги в прошлом году в рамках одного из оргкомитетов. Заявку на акцию подали представители комитета «Пенсионеры — за достойную жизнь!».

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«Судя по заявлениям ряда крупных профсоюзных объединений и политических партий вроде КПРФ, СР, аргументы у правительства — не убедительные ни с финансовой, ни социальной, ни с политической точек зрения. Поэтому нам не остается ничего другого, как показать и президенту, и всему обществу, что большинство граждан страны не согласны на подобные «реформы». И у нас, по существу, в этих условиях нет иного способа, кроме организации массовых публичных акций протеста. Мы убеждены, что при не очень серьёзных организационных и прочих усилиях, эта массовость будет обеспечена, даже несмотря на известные ограничения, связанные с ЧМ-2018. Наоборот, стремление инициаторов пенсионной авантюры протащить в первом чтении законопроект под шум футбольных трибун может обернуться существенными потерями в имидже страны перед Западом и соответствующей жёсткой реакцией президента РФ в адрес тех, кто всё это затеял», — пояснил позицию протестующих новосибирцев Крупенько.

Выступающие на акции протеста новосибирцы были едины в том, что повышение цен на топливо и планы по повышению пенсионного возраста отражают стремление крупного капитала и сросшегося с ним чиновничества переложить существующие экономические трудности на плечи простых граждан, и даже более того — нажиться на этих «реформах».

В принятой единогласно резолюции, адресованной в адрес президента РФ Владимира Путина, участники акции потребовали снизить цены на топливо, сохранить пенсионный возраст на нынешнем уровне, обеспечить пенсионерам достойную пенсию, а правительство Дмитрия Медведева отправить в отставку.

Следующий митинг в Новосибирске запланирован на 28 июня.

И это не последняя акция протеста в Новосибирской области. Новосибирский политик АндрейГладченко призывает выйти людей на акцию протеста и 1 июля.

«Сперва мы увидели бензин по 45 рублей. Конечно, пешеходы подумали, это не про нас. Но уже скоро всё это будет про нас, когда поднимутся цены на проезд, а за ними и цены на продукты нового урожая. Потом нас порадовали повышением НДС. Обыватели опять подумали, это не про нас. Но скоро будет про нас, когда новый НДС войдёт в цену почти всех товаров, которые мы покупаем. И, наконец, нам радостно объявили, что мы не увидим пенсий, мужики — ещё пять лет, а дамы — восемь! Вот это понятней. Это сразу про нас — почти каждой семье есть что сказать по этому поводу. В прошедшую субботу в Новосибирске уже прошёл митинг против поползновений власти на карманы населения. Но он был организован скоропостижно, и о нём мало кто знал. Давайте теперь мы с вами соберём общегородской митинг по-настоящему, как мы умеем. Сегодня нами поданы несколько заявок на разные площадки на 1 июля», — написал он в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2018 года законопроект об изменениях пенсионной системы был внесён в Госдуму. В нём говорится о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Это вызвало в обществе широкий резонанс.

9 июня около 50 новосибирцев вышли на пикет против повышения пенсионного возраста. Участники акции протеста уточнили, что выступают не против повышения пенсионного возраста, а против его повышения сегодня.

Напомним, рост цен на топливо в России происходил в течение нескольких месяцев. По данным Росстата, с начала года цена литра бензина выросла на 8%. За неделю с 11 по 15 июня средние розничные цены на бензин Aи-95 и Аи-92 снизились на 3−4 коп.

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