Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Шведский бриг Tre Kronor Af Stockholm в понедельник, 18 июня, пришвартовался у берега Васильевского острова. В ночь с субботы, 23 июня, на воскресенье, 24 июня, он пройдет по акватории Невы во время традиционного петербургского праздника выпускников школ «Алые паруса».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник «Алые паруса» 2017 года

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», шведское судно пришло в Северную столицу от острова Хаапасаари в Финском заливе неподалеку от Котки. Бриг, который уже несколько лет участвует в празднике, проходя под алыми парусами, уже заметили горожане и начали выкладывать его фото в социальные сети.

Как напоминает источник, в разные годы во время «Алых парусов» главную роль в ходе праздника исполняли фрегат «Штандарт», парусник «Мир», учебное парусное судно «Юный Балтиец».

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Праздник выпускников «Алые паруса» начал отмечаться в Ленинграде еще в 1968 году, однако традиция прервалась в 1979 году, чтобы вновь возродиться в 2005 году.

В 2018 году участие в празднике примут порядка 32 тысяч выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также педагоги, родители и гости. На «Алые паруса» приедут лучшие выпускники из Ленинградской области и других регионов страны. Общее количество приглашенных гостей составит порядка 80 тысяч человек. Проход на Дворцовую площадь, как и в предыдущие годы, будет осуществляться только по пригласительным билетам.