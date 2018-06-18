Челябинск, 18 июня, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В Челябинске акция «Свеча Памяти» охватит все районы города и пройдёт в территориях области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Свеча памяти»

Свечи зажгут в Саду Победы, на Аллее Славы, в Сквере Победы и ещё в пяти местах. Также акцию проведут Магнитогорск, Троицк и многие другие муниципалитеты региона.

Около 22:00 в небо выпустят белые светящиеся шары.

Также любой желающий сможет подать заявку на поиск информации о пропавшем солдате. Специально для этого весь день будут работать специальные консультационные пункты.

Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. За почти четыре года погибли порядка 27 млн советских людей. На фронтах Великой Отечественной сражались и челябинцы. Также жители региона внесли весомый вклад в тылу, создавая оружие, боеприпасы и снаряжение для Красной Армии. Многие южноуральцы были отмечены орденами и медалями за доблесть на фронте и в тылу.