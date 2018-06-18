Ташкент, 18 июня, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Стоимость услуг сотовой связи в Узбекистане зависит от тарифа на использование абонентского номера, который устанавливается государством, заявил 18 июня директор компании Unitel (работает под брендом Beeline) Сергей Черепнин в интервью изданию «Подробно.uz».

(сс) Mimzy Разговор по телефону

По его словам, плата за абонентский номер ставит Узбекистан в неоднозначное положение в мировой практике. Черепнин добавил, что пока данный платеж не зафиксируется или не отменится, стоимость услуг связи не будет зависеть от планов компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая ташкентский городской экономический суд в споре между Unitel с государственным сотовым оператором UMS вынес решение в пользу последнего. По решению суда, UMS может не выплачивать задолженность в размере более 125 млн рублей.