Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Швейцарские болельщики, прибывшие в Россию на матч между своей национальной сборной и командой Бразилии, перепутали два города. Вместо того чтобы забронировать номера в одном из отелей Ростова-на-Дону (Ростовская область), футбольные фанаты оставили заявку на гостиничные номера в Ростове Великом (Ярославская область). С просьбой решить их проблему швейцарцы обратились в Службу-112.

Donland.ru Швейцарских болельщиков встретили на Дону хлебом-солью

«Болельщики находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали на ней отель, который забронировали для проживания. Переводчик Службы-112 выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом. Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону», — сообщили ИА REGNUM в ГКУ РО «Служба-112».

Всего в день первого матча ЧМ-2018 на Дону, 17 июня, диспетчеры приняли около 8 тыс. вызовов, шесть из них были связаны с проведением мундиаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч Бразилия — Швейцария на «Ростов Арене» собрал более 43 тыс. зрителей. Ростовскую фан-зону FIFA в этот день посетили более 67 тыс. болельщиков. Итоговый счёт на табло — 1:1.