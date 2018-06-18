Вильнюс, 18 июня, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Настоящий скандал в Литве вызвала алкогольная вечеринка местных зеков, которые транслировали процесс возлияния в прямом эфире через социальную сеть Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 июня. О беспорядке в местах лишения свободы — телефонном мошенничестве, гуляниях заключенных, использовании телефонов и других запрещенных предметов — прекрасно говорит видеоматериал, который стал настоящим хитом в литовском сегменте социальной сети. Что с того, что попадание алкогольных напитков «на зону» строго запрещено, что обустроено множество контрольных постов?

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994. США Ребята отдыхают

«Зоркие» надсмотрщики прозевали пиршество заключенных — скорее всего, не первое и не последнее. Заключенные сами засняли на камеру свое пиршество и разметили его в социальных сетях — значит, у них есть не только алкоголь, телефоны, но еще и интернет?

«Заключенные уже так осмелели, что даже из исправительного учреждения делают прямые трансляции, как они употребляют алкоголь, называют его стоимость», — самое популярное гневное высказывание сегодня среди обычных добропорядочных литовских пользователей. «Самогон. 15 евро…» — полуголые заключенные со смехом пояснят, за сколько в исправительном учреждении можно приобрести пол-литра крепкого алкоголя. И добавляют: «Сегодня уже полтора литра выпили вдвоем — 45 евро, пожалуйста».

«Так что здесь не ржать, я закину», — продолжает разговор тот же самый заключенный, обращаясь к кому-то по имени «Айварас». Он попросил Айвараса, чтобы тот пополнил счет на телефоне, позируя с товарищем перед камерой, рассказал, как они пользуются Facebook и ищут женщин. «Кибартайский лагерь рулит! О ба, рулит! Ищем жен, у нас уже будет по третьей! — кричит второй заключенный. — Хочу, чтобы нас было лучше видно». Кому-то он говорит «Кристинка, Агне». Заключённые признаются, что провести «женщин в тюрьму» несложно, но это тоже стоит денег.

«Возьми, короче, пополнение Ežys или Pildyk, Айварас. Закинь в мой Facebook, если ты пацан, прокрутим еще нормальных дел. За здоровье, старый», — сказал первый заключенный.

Заключенные на видео рассказывают, что один грамм «кайфа» в тюрьме стоит около 45 евро. Похоже, что мужчина по имени Айварас общался с этими двумя заключенными по другую сторону экрана. Заключенные для того, чтобы остаться анонимными, использовали специальную программу в своих смартфонах, которая автоматически меняла им лица. Для конспирации они выбрали «лица» клоунов из голливудских фильмов ужасов. Но виртуальные маски клоунов иногда пропадали, и можно было увидеть их настоящие лица. Виной было то самое возлияние, как только к губам подносился очередной стакан с горячительным — маска исчезала. Были видны и другие заключенные, находившиеся в той же самой камере.

Пресс-атташе департамента тюрем Симона Баненене уже объявила, что в связи с этим видеороликом начато расследование: «Будут усилены превентивные меры, об их результатах сообщим».

В ходе расследования будет выясняться, как в руки заключенных попали запрещенные предметы, напитки, ответственные работники будут наказаны. Также будет выполнен ряд проверок в самом исправительном учреждении.

Заключенные, транслировавшие пьянку в Кибартайском исправительном учреждении, установлены и изолированы, их поведение будет рассматривать дисциплинарная комиссия, говорит глава учреждения. «Лица установлены и изолированы, их поведение будет рассматриваться в дисциплинарной комиссии. Самая жесткая возможная санкция — перевод из простой группы в дисциплинарную», — сказал литовскому агентству BNS временный директор учреждения Римантас Зайкаускас.

По его словам, организовавшие трансляцию заключенные отбывают наказание за мошенничество, они известны своей склонностью к нарушению порядка. По словам главы учреждения, мобильные телефоны в исправительном учреждении чаще всего забрасываются на территорию, передаются во время свиданий, а алкоголь осужденные пытаются сами производить из легально доступных продуктов.

«Сейчас лето, тепло, процесс брожения проходит быстро, заключенные очень изобретательны. Мы организовываем много проверок, многое забираем, предотвращаем, но, видимо, что-то проскальзывает», — говорит Зайкаускас.