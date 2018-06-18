Ярославль, 18 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум. На ярославском форуме «Территория отцовства» принято решение создать Совет отцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Форум «Территория отцовства»

Форум «Территория отцовства», посвященный защите семейных ценностей и укреплению роли отца в воспитании детей, состоялся 17 июня в поселке Пречистое Первомайского района. Совет станет органом общественного контроля при уполномоченном по правам ребенка.

Принято принципиальное решение по созданию Совета отцов, в настоящее время идет работа по сбору делегатов от муниципальных образований Ярославской области, от общественных объединений и НКО. В Совет отцов войдут наиболее активные и неравнодушные отцы Ярославской области», — сказал уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Форум прошел во всемирный день отца. В России этот праздник отмечают с 2008 года.