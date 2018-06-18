Ташкент, 18 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Фермерам Узбекистана невыгодно выращивать яблоки из-за высокой стоимость их транспортировки, заявил экономист инвестиционного центра продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак. Об этом 15 июня сообщает EastFruit.

Экономист считает, что выращивание яблок в климатических условиях Узбекистана невыгодно. Узбекские яблоки оказываются неконкурентоспособными из-за высокой стоимости транспортировки.

Ярмак отмечает, что экспортировать удается только летние сорта яблок. Осенние сорта этого фрукта растут почти во всех странах, поэтому данный сорт невыгодно экспортировать. Эксперт рекомендует фермерам выращивать киви, гранат, черешню, абрикос и персик.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Узбекистан экспортировал 32 тыс. тонн черешни, что на 5 тыс. тонн больше, чем объем экспорта Испании. В 2018 году экспорт черешни может составить 36−38 тыс. тонн.